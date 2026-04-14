На маршруте «Орёл-Кромы» выявили нарушения

Водитель неправильно взимал плату с пассажиров.

Информацию сообщили в «Организаторе перевозок».

Речь идёт о маршруте №101 «Орёл-Кромы». Учреждение проводило проверку и выяснило, что водитель просит пассажиров оплачивать проезд наличными средствами либо переводом по телефонному номеру. Однако в салоне имелся исправный валидатор.

Сейчас с перевозчиком ведется претензионная работа.

«Организатор перевозок» напомнил орловцам, что о подобных случаях надо информировать учреждение. При этом необходимо зафиксировать номера межмуниципального маршрута и автобуса, а также дату и время поездки.

Связаться можно по телефону +7 (486) 244-33-64 (в будние дни с 9 до 18 часов) либо через страницу «ВКонтакте».

