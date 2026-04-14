Орловцу ограничили свободу из-за кроссовок

Житель областного центра попался на хищении чужого имущества.

Вступил в силу приговор Советского районного суда города Орла, согласно которому ранее судимый местный житель получил очередное наказание. Как следует из материалов дела, он был осужден по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (угон) и по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний мужчина получил окончательное наказание в виде 2 лет 3 месяцев ограничения свободы с установлением определенных ограничений.

В первом случае его признали виновным в угоне мотоцикла. Было установлено, что он укатил чужого «железного коня» с территории автостоянки. Это был мотоцикл марки Suzuki, стоимость которого на момент угона составляла без малого 100 тысяч рублей. Изобличить угонщика помогли записи камер видеонаблюдения, установленных на стоянке. А уже после задержания подозреваемого была проведена экспертиза ДНК, которая также указала на виновность угонщика.

Вторая кража оказалась не совсем обычной. Несколько коллег решили заночевать в служебной машине – автомобиле «Лада Гранта» с тентованным прицепом. Один из них, проснувшись утром в автомобиле, не нашел своих кроссовок, которые он снял перед сном. Потерпевший подал заявление о пропаже кроссовок в отдел полиции и рассказал, что обувь на ночь оставил в прицепе. Вскоре кроссовки ему вернули.

Полиция провела проверку и вышла на похитителя. При проведении осмотра у него в доме была обнаружена пропавшая обувь. В данном случае раскрыть преступление также помогли видеозаписи. Сразу на двух видео, попавших в руки полиции, был запечатлен мужчина, который около пяти часов утра подошел к прицепу, откинул тент и похитил кроссовки. Обувь была брендовой, поэтому ее владелец обратился за помощью в полицию. Осужденный обжаловал приговор и просил его оправдать, но Орловский облсуд оставил его апелляционную жалобу без удовлетворения.

