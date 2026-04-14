Орловскую дорогу отремонтирует компания из Казани

14.4.2026 | 9:23 ЖКХ, Новости

Обновления ждут 10 км трассы «Дросково — Колпна».

Фото: ИА “Орелград”, Светлана Числова

В открытом конкурсе победило ООО «КазДорСтрой» (г. Казань). 13 апреля «Орелгосзаказчиком» подписан контракт. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Дросково – Колпна» будет проводиться на участке с 21-го по 31-й километр. Цена работ – 320,2 млн рублей. Срок исполнения контракта – 6 октября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Подрядчику предстоит выполнить ремонт в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и ГОСТами. Все используемые материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и, где необходимо, пройти входной лабораторный контроль. Предусмотрены длительные гарантийные обязательства: основание дорожной одежды — 6 лет,  верхний слой покрытия —8 лет,  искусственные сооружения—6 лет.

ИА “Орелград”


