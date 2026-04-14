Орловцы опубликовали видео «водопада» на Семинарской

По словам местных жителей, вода разрушает дорогу уже около месяца.

Ролик, снятый из окна автомобиля, опубликовал портал «Орёлтаймс». Заметно, что поток воды пусть и небольшой, но достаточно активный.

Вода стекает из массива, расположенного между переулком Южным и улицей Пушкина, прямо на дорогу. Это создаёт неудобства для водителей и пешеходов, а также разрушает полотно.

Ранее в соцсетях появился комментарий, оставленный с официального аккаунта Администрации Орла. Там разъяснялась причина ситуации, а также указывались пути и сроки решения проблемы.

«На железнодорожных путях произошла аварийная ситуация (водоотводная труба под дорогой по переулку Южному засорилась). Произвести чистку трубы в настоящий момент не представляется возможным (только в летний период). В настоящий момент ОАО «РЖД» проводит работы по отведению талых вод с железнодорожных путей. По окончанию работ ОАО «РЖД» обязуется восстановить дорожное полотно в полном объёме. Данный вопрос держим на контроле», – сообщили представители мэрии.

