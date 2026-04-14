В Орле для дома на Гостиной потребуется более чем сто миллионов рублей

Такую предварительную сумму назвал глава Регионального фонда капитального ремонта.

Владимир Слизовский высказался о судьбе здания в эфире «Первого областного».

Он пояснил, что пока фонд не получил результаты официальной госэкспертизы. Однако судьба здания по Гостиной, 3, может развиваться всего по двум вариантам.

«Либо дом имеет признаки аварийности и его необходимо реконструировать, либо он не имеет признаков аварийности и нужно продолжать его капитальный ремонт», – указал Слизовский.

Снос здания невозможен, так как оно является объектом культурного наследия.

В любом случае, на восстановление потребуется более ста миллионов рублей. Также придётся понести дополнительные расходы в связи с расселением жильцов (на период строительных работ).

ИА «Орелград»