В Орле заметно подорожал ремонт трамвайной сети

27.5.2026 | 11:26

В «ТТП» назвали новую стоимость восстановительных работ.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Теперь речь идёт уже о 5,4 миллиона рублей. Такую сумму «Орёлтаймс» назвал исполняющий обязанности генерального директора «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Игорь Афонин.

Уточняется, что это «общая стоимость восстановления инфраструктуры». Около 40% от неё составляет «цена… комплектующих, изготовленных по спецзаказу».

Ранее Афонин, выступая на комитете городского совета, заявлял, что на предприятии «провели расчёт на покупку новых материалов» и оценили предстоящие расходы в «1 миллион 188 тысяч рублей».

Проишествие, которое привело к обрыву контактной сети и частичному прекращению трамвайного движения, случилось 16 мая. Провода задел грузовик.

