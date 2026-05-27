В Орле заметно подорожал ремонт трамвайной сети

В «ТТП» назвали новую стоимость восстановительных работ.

Теперь речь идёт уже о 5,4 миллиона рублей. Такую сумму «Орёлтаймс» назвал исполняющий обязанности генерального директора «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Игорь Афонин.

Уточняется, что это «общая стоимость восстановления инфраструктуры». Около 40% от неё составляет «цена… комплектующих, изготовленных по спецзаказу».

Ранее Афонин, выступая на комитете городского совета, заявлял, что на предприятии «провели расчёт на покупку новых материалов» и оценили предстоящие расходы в «1 миллион 188 тысяч рублей».

Проишествие, которое привело к обрыву контактной сети и частичному прекращению трамвайного движения, случилось 16 мая. Провода задел грузовик.

