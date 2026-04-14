Орловцы помогают восстанавливать инфраструктуру Белгорода

14.4.2026 | 16:23 ЖКХ, Новости

В связи с наступлением тепла её приводят в порядок.

Фото: Администрация города Белгорода

Об этом сообщили в администрации соседнего областного центра.

Специалистам предстоит отремонтировать 47 теплоисточников и проверить около 700 километров теплосетей. Белгородцам помогают коллеги из Орловской области, а также ещё пяти регионов ЦФО.

«Благодарим… за то, что поддержали город в этой непростой ситуации и приехали помогать с восстановлением разрушенной из-за варварских атак ВСУ инфраструктуры», — высказались в белгородской мэрии.

Работы нужно будет завершить до холодов.

ИА «Орелград»


