Орловцы помогают восстанавливать инфраструктуру Белгорода

В связи с наступлением тепла её приводят в порядок.
Об этом сообщили в администрации соседнего областного центра.
Специалистам предстоит отремонтировать 47 теплоисточников и проверить около 700 километров теплосетей. Белгородцам помогают коллеги из Орловской области, а также ещё пяти регионов ЦФО.
«Благодарим… за то, что поддержали город в этой непростой ситуации и приехали помогать с восстановлением разрушенной из-за варварских атак ВСУ инфраструктуры», — высказались в белгородской мэрии.
Работы нужно будет завершить до холодов.
