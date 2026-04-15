Житель Орла увеличил квартиру за счет чердака

Перепланировку в доме пришлось узаконивать через суд.

Гражданин подал иск к администрации Орла с требованием сохранить его квартиру в переустроенном состоянии. По его словам, он приобрел жилье в 2024 году. На момент покупки в квартире уже была произведена перепланировка (сделал предыдущий). В результате общая площадь увеличилась с 61,3 кв. м до 90,8 кв. м.

Новый собственник обратился в администрацию за согласованием, но получил отказ. Тогда он организовал внеочередное собрание в многоквартирном доме. Соседи единогласно (100%) дали согласие на сохранение перепланировки, передачу истцу в собственность части чердачного помещения (30 кв. м) и устройство лестничного проема.

Суд изучил заключение ООО «РЕД ГРУПП» и заключение Фонда пожарной безопасности. Эксперты подтвердили, что перепланировка соответствует строительным, санитарным и противопожарным нормам, она не затрагивает несущие конструкции, не снижает прочность и устойчивость здания, угрозы жизни и здоровью граждан нет, права соседей не нарушены.

Специалист-проектировщик в суде пояснил, что выполненные работы не являются реконструкцией дома: этажность и площадь здания не изменились.

Железнодорожный районный суд удовлетворил иск в полном объёме. Квартира сохранена в перепланированном и переустроенном состоянии общей площадью 90,8 кв. м. Представитель Администрации Орла в суд не явился, дело рассмотрено в заочном порядке.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”