Орловское УФАС включило в «черный список» компанию из Чувашии

Компания так и не выполнила работы по ремонту социальных зданий.

Орловское Управление ФАС России рассмотрело сведения в отношении компании «ТК «МЭТРДОМ», зарегистрированной в Чувашии. Как пояснили в пресс-службе ведомства, материалы передал Центр занятости населения Орловской области, просивший рассмотреть вопрос о включении указанной компании в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Чиновники пожаловались на то, что подрядчик сорвал исполнение контракта.

Из материалов дела следует, что Центр занятости населения Орловской области провел закупки в рамках национального проекта «Управление рынком труда национального проекта «Кадры». По их итогам контракт был заключен с вышеуказанной компанией. Она обязалась отремонтировать здания центров занятости населения Должанского и Ливенского районов. Но так и не приступила к выполнению работ.

«Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратился в антимонопольный орган. УФАС посчитало действия подрядчика недобросовестными и включило его в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь компания в течение двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках», – сообщили в пресс-службе Орловского УФАС.

В Орловской области антимонопольщики ежегодно рассматривают десятки подобных дел. Так, в 2024 году сведения о включении подрядчиков и поставщиков в РНП были рассмотрены 144 раза, причем в 58 случаях были приняты решения о включении нарушителей в РНП, а в 86 случаях заявителям в этом отказали. В 2025 году было рассмотрено 114 материалов о включении в РНП: 44 раза принимались решения о пополнении «черного списка», в 70 случаях оснований для этого антимонопольщики не усмотрели.

