Союз писателей России пожертвовал икону для ЛНР

Её доставили в республику орловские священники.

Это образ Царственных мучеников. Теперь он украшает Казанский храм, расположенный в городе Зоринске.

В ЛНР икону передали благочинный храмов Мценского округа Владимир Герченов и ключарь Ахтырского собора Орла Николай Трандафилов.

Образ передали от имени Союза писателей России. Икону пожертвовал уроженец нашей области Алексей Шорохов – секретарь правления данной организации, известный поэт и публицист, участник СВО. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Как пояснил Владимир Герченов, Мценское благочиние и Союз писателей России сотрудничают уже далеко не первый год. Эта инициатива — лишь одна из многих совместных.

ИА «Орелград»