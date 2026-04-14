Союз писателей России пожертвовал икону для ЛНР

14.4.2026 | 11:09

Её доставили в республику орловские священники.

Это образ Царственных мучеников. Теперь он украшает Казанский храм, расположенный в городе Зоринске.

В ЛНР икону передали благочинный храмов Мценского округа Владимир Герченов и ключарь Ахтырского собора Орла Николай Трандафилов.

Образ передали от имени Союза писателей России. Икону пожертвовал уроженец нашей области Алексей Шорохов – секретарь правления данной организации, известный поэт и публицист, участник СВО. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Как пояснил Владимир Герченов, Мценское благочиние и Союз писателей России сотрудничают уже далеко не первый год. Эта инициатива — лишь одна из многих совместных.

