В Орловской области «Рено» отправил мотоциклиста в больницу

Водитель автомобиля при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу.

Авария произошла 13 апреля в поселке Глазуновка на улице Ленина. Примерно в 19:10 в районе дома №146 «Рено Симбол» под управлением водителя 1978 г.р. выезжал с прилегающей территории. Не убедившись в безопасности маневра, водитель допустил столкновении с VR-1. Мотоциклист 2008 г.р. получил травмы, доставлен в областную клиническую больницу.

В УМВД России по Орловской области уточнили, что у молодого человека не было прав на управление мототранспортом.

Напомним, накануне, 13 апреля, в Орле на улице Генерала Родина питбайк врезался в легковушку. Несовершеннолетний водитель получил травмы.

