В Орловской области «Рено» отправил мотоциклиста в больницу

14.4.2026 | 8:44 Новости, Происшествия

Водитель автомобиля при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу.

Фото: УМВД России по Орловской области

Авария произошла 13 апреля в поселке Глазуновка на улице Ленина. Примерно в 19:10 в районе дома №146 «Рено Симбол» под управлением водителя 1978 г.р. выезжал с прилегающей территории. Не убедившись в безопасности маневра, водитель допустил столкновении с VR-1.  Мотоциклист 2008 г.р. получил травмы, доставлен в областную клиническую больницу.

В УМВД России по Орловской области уточнили, что у молодого человека не было прав на управление мототранспортом.

Напомним, накануне, 13 апреля, в Орле на улице Генерала Родина питбайк врезался в легковушку. Несовершеннолетний водитель получил травмы.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

