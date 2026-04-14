В Орле по подозрению в краже сумки с деньгами задержали бродягу

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На железнодорожном вокзале Орла транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже сумки с деньгами. Им оказался уроженец Архангельской области 1963 года рождения, ранее судимый, безработный и без определенного места жительства. Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО, полицейские оперативно отреагировали на заявление жительницы города Орла. Она обратилась за помощью в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орел и сообщила, что неизвестный украл у нее сумку, в которой находилось 60 тысяч рублей.

«Сотрудниками транспортной полиции были установлены обстоятельства хищения, – пояснили в Управлении на транспорте. – Злоумышленник, находясь в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Орел, познакомился с женщиной, втерся к ней в доверие и, дождавшись ухода новой знакомой, украл оставленную без присмотра сумку с наличными денежными средствами».

Бродягу задержали через несколько часов, на том же вокзале. Задержанный рассказал, что пытался покинуть вокзал, но не сумел этого сделать – помешала полиция, проводившая оперативно-розыскные мероприятия. Вину в краже сумки он отрицать не стал и сам рассказал, как совершил хищение. Кстати, сумка с деньгами была изъята у него при задержании, позже ее вернут хозяйке. Пока же она будет фигурировать в качестве вещественного доказательства.

Следственный отдел ЛО МВД России на станции Орел возбудил в отношении него уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы, и вряд ли ему можно рассчитывать на снисхождение, учитывая его криминальное прошлое. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку, оставаясь на свободе и понимая, какое наказание ему грозит, он может пуститься в бега. Расследование продолжается.

