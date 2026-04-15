Горсовет призвал пересчитать жилье в Орле и взять его на особый контроль

Затеянная в городе инвентаризация жилищного фонда пока не завершена.

Депутаты Орловского горсовета по итогам заседания профильного комитета рекомендовали администрации города Орла продолжить инвентаризацию муниципального жилищного фонда, обеспечив своевременный и достоверный учет всех помещений в Едином реестре муниципального имущества. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента. Особое внимание народные избранники призвали уделить работе МКУ «Жилищное управление», которое было создано в 2021 году специально для работы с муниципальным жильем.

«До 28 апреля текущего года необходимо представить в городской Совет подробный план-график проведения инвентаризации на оставшийся период 2026 года, а до 1 августа – подготовить и внести предложения по дальнейшему использованию выявленных помещений. Городские парламентарии вернутся к этому вопросу в третьем квартале», – сообщила пресс-служба горсовета, отметив, что МКУ «Жилищное управление» в оперативное управление было передано 8778 жилых помещений общей стоимостью более 2 миллиардов рублей. Из них 916 находились в аварийных домах, а 361 предназначалось для детей-сирот.

Ранее Контрольно-счетная палата города Орла, проверившая МКУ «Жилищное управление», в своем отчете отметила, что квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Орле предоставляются не в порядке очередности постановки на учет. Аудиторы подсчитали, что из 260,49 миллиона рублей, охваченных проверкой и израсходованных на приобретение жилья детям-сиротам, 174,12 миллиона рублей, или 66,8 процента средств, были израсходованы в рамках исполнения судебных решений, вынесенных по искам сирот.

КСП считает, что это повлекло потери бюджета города Орла на оплату судебных расходов (госпошлина, оплата услуг представителей истцов) и исполнительские сборы. Только за услуги представителей из бюджета областной столицы было перечислено 6,34 миллиона рублей. А с учетом других жилищных споров оплата услуг представителей, пени и судебные расходы потянули на 13,7 миллиона рублей, а общие расходы по судебным искам и предписаниям надзорных органов аудиторы оценили в 37,27 миллиона рублей.

По данным Орловского горсовета, по состоянию на 1 января 2026 года в реестре числится 8318 жилых помещений, в том числе: 396 специализированных для детей-сирот, 63 маневренных, 11 служебных УМВД, 5855 в найме, 778 новых (по программе переселения), 1828 в аварийных домах, 119 свободных, но требующих ремонта. «В настоящее время составляются сметы на ремонт свободных помещений, после чего они будут предоставлены нуждающимся жителям», – добавили в городском парламенте.

