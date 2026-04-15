В Болхове запретили возвращать собак на кладбища

Соответствующее постановление приняла администрация Болховского района.

Администрация Болховского района утвердила перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, а также перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания. Напомним, полномочия по организации отлова бродячих собак в Орловской области возложены на органы местного самоуправления. Однако финансирование таких мероприятий обеспечивается за счет бюджета региона.

Правилами определено, что бродячих животных следует отлавливать исключительно гуманными методами, помещать их в приюты и выпускать обратно на волю после стерилизации и других необходимых ветеринарных мероприятий. Согласно постановлению администрации Болховского района, запрещается возвращать животных без владельцев на территории образовательных учреждений, в том числе школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и иные организации, оказывающие образовательные услуги.

Также запрещено выпускать их на территории объектов здравоохранения и социальной сферы, культуры, физической культуры и спорта, в том числе детские площадки, общественные территории (сады, парки, скверы, площади), территории торговых объектов и предприятий общественного питания, розничных рынков, торгово-развлекательных центров, объекты транспортной инфраструктуры (автовокзал, железнодорожная станция, остановочные пункты), территории кладбищ, мемориальных зон и зон объектов культурного наследия.

Тем временем в Орле истек срок, который Орловский горсовет народных депутатов отвел администрации города. Напомним, в марте народные избранники вместе с чиновниками обсудили ситуацию с отловом бродячих собак. И по мотивам обсуждения профильный комитет рекомендовал городской администрации в срок до 10 апреля разработать и представить в горсовет четкий порядок подачи заявок на отлов животных, а также процедуру уведомления заявителей о выполнении заявки. Это должно повысить прозрачность и ответственность в работе.

«Администрации Орла также рекомендовано обеспечить контроль за исполнением договора с ООО «Эко-Сервис», – сообщала по этому поводу пресс-служба городского парламента. – Подрядчику рекомендовано активнее привлекать волонтеров к работе по возврату потерявшихся животных владельцам и поиску новых хозяев для временно содержащихся в приюте животных. Очевидно, что проблема бездомных животных в Орле требует комплексного и системного подхода, а также активного участия всех заинтересованных сторон – от администрации и подрядчиков до самих горожан. Только совместными усилиями можно добиться реальных результатов и обеспечить безопасность и комфорт для всех жителей города».

