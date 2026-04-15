В Орле рассмотрят дело о ЧП с экскаватором

15.4.2026 | 10:51

Погибла женщина.

Фото: СУ СКР по Орловской области / vk.com/club56875931

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (109 УК, часть 2). Его рассмотрит Северный районный суд.

Обвинение предъявлено местному жителю.

По текущей версии, в этом году в январе он работал на экскаваторе-погрузчике, убирая снег. Спецтехника находилась в исправном состоянии.

Водитель использовал «задний ход», но перед этим не убедился, что на его пути отсутствуют прохожие. В итоге экскаватор наехал на женщину. Она получила травмы и скончалась прямо на месте происшествия.

Известно, что погибшая также являлась местной жительницей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU