В Орле рассмотрят дело о ЧП с экскаватором

Погибла женщина.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (109 УК, часть 2). Его рассмотрит Северный районный суд.

Обвинение предъявлено местному жителю.

По текущей версии, в этом году в январе он работал на экскаваторе-погрузчике, убирая снег. Спецтехника находилась в исправном состоянии.

Водитель использовал «задний ход», но перед этим не убедился, что на его пути отсутствуют прохожие. В итоге экскаватор наехал на женщину. Она получила травмы и скончалась прямо на месте происшествия.

Известно, что погибшая также являлась местной жительницей.

