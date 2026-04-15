Орловчанке удалили большую опухоль головного мозга

15.4.2026 | 13:50 Медицина, Новости

Операцию сделали в Орловской областной клинической больнице.

Фото: Орловская областная клиническая больница

Как рассказали в учреждении, пациентке 74 года. Она поступила на операцию «по экстренным показаниям».

У пенсионерки диагностировали «парасагиттальную менингиомому больших размеров» – так называется определённый вид опухолей головного мозга. Она располагалась в правой теменной области. Последствием стал «грубый левосторонний гемипарез» (тяжелая степень мышечной слабости в левых руке и ноге).

Врачам пришлось провести трепанацию черепа и удалить опухоль микрохирургическим способом. Сейчас пациентка уже выписана из больницы, хотя ей ещё предстоит реабилитация.

ИА «Орелград»


