Орловчанке удалили большую опухоль головного мозга

Операцию сделали в Орловской областной клинической больнице.
Как рассказали в учреждении, пациентке 74 года. Она поступила на операцию «по экстренным показаниям».
У пенсионерки диагностировали «парасагиттальную менингиомому больших размеров» – так называется определённый вид опухолей головного мозга. Она располагалась в правой теменной области. Последствием стал «грубый левосторонний гемипарез» (тяжелая степень мышечной слабости в левых руке и ноге).
Врачам пришлось провести трепанацию черепа и удалить опухоль микрохирургическим способом. Сейчас пациентка уже выписана из больницы, хотя ей ещё предстоит реабилитация.
