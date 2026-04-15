Орловщине выделили ещё 1,1 миллиарда на «Титаник»

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства поступят в рамках федерального проекта «Развитие здравоохранения». Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Как выяснил «Коммерсант», средства пойдут на именно на завершение строительства многопрофильного медицнского центра Орловской областной больницы. Об этом заявили источники СМИ в региональном правительстве.

Объект начали возводить ещё в 2006-м году. Только с 2022-го года на него потратили 5,6 миллиарда рублей. В марте сообщалось, что для завершения требуется ещё 1,7 миллиарда.

Напомним, в последний раз медцентр обещали достроить до конца текущего года. О таких планах губернатор Андрей Клычков рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным в феврале.

