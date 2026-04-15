Облсуд рассмотрел дело о взятках почти в полмиллиона

15.4.2026 | 11:00 Криминал, Новости

В преступлениях признали виновным бывшего сотрудника учреждения, подчинённого Росавтодору.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

На момент их совершения он работал ведущим экспертом дорожного хозяйства отдела организации и сохранности автомобильных дорог Федерального казённого учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков».

Советский районный суд Орла признал его виновным в получении взяток в значительном и крупном размерах. В 2021 и 2022 годах он получил от двух грузоперевозчиков, в общей сложности, 495 тысяч рублей.

Это являлось незаконным вознаграждением за «ускоренное и беспрепятственное оформление разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования», а также решение сопутствующих вопросов.

Наказанием стал штраф в 3 миллиона рублей. Также на два года мужчину лишили права занимать ответственные должности на государственной службе и в местном самоуправлении.

Осуждённый не согласился с таким решением и попытался обжаловать его. Однако облсуд не нашёл причин для пересмотра приговора. Теперь он вступил в силу, сообщили в прокуратуре нашего региона.

Дело возбуждалось на основании материалов Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»


Индекс цитирования

