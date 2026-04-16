КПРФ предложила орловцам выбор из одного кандидата

16.4.2026 | 17:03 Новости, Политика

На выборы в Госдуму от региона идёт Иван Дынкович.

Фото: 2026.kprf.ru

Он возглавляет горком партии по Орлу, а также руководит фракцией КПРФ в областном совете (является его депутатом с 2021 года).

Дынкович стал единственным участником проекта «Народный кандидат» (праймериз КПРФ) от Орловского одномандатного избирательного округа (№147). Других «кандидатов в кандидаты» в Госдуму данная партия жителям нашего региона не предлагает. Такая же ситуация сложилась у КПРФ во многих (хотя и далеко не во всех) субъектах.

Открытое голосование продлится на сайте проекта до 1 июня.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU