КПРФ предложила орловцам выбор из одного кандидата

На выборы в Госдуму от региона идёт Иван Дынкович.

Он возглавляет горком партии по Орлу, а также руководит фракцией КПРФ в областном совете (является его депутатом с 2021 года).

Дынкович стал единственным участником проекта «Народный кандидат» (праймериз КПРФ) от Орловского одномандатного избирательного округа (№147). Других «кандидатов в кандидаты» в Госдуму данная партия жителям нашего региона не предлагает. Такая же ситуация сложилась у КПРФ во многих (хотя и далеко не во всех) субъектах.

Открытое голосование продлится на сайте проекта до 1 июня.

