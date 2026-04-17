Роснедра рассказали о дальнейшей судьбе редких ресурсов Орловской области

17.4.2026 | 6:31 Новости, Экономика

В начале года месторождение цеолита в Хотынце осталось без добытчика.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Более 20 лет назад ОАО «Мелор» была предоставлена лицензия ОРЛ 08463 ТЭ (период действия: 25.01.2001 – 01.01.2026) с целью разведки и добычи полезных ископаемых на участке недр Образцовский участок Хотынецкого месторождения цеолитсодержащих трепелов.  По истечению срока, запись о прекращении права пользования недрами внесена в соответствующий государственный реестр.

Прежде чем проводить аукцион в поисках нового инвестора, участок нужно включить в специальный перечень. Это делается по правилам, которые установили Минприроды и Роснедра. Основанием могут служить заявки от компаний или предложения от местных властей.

«Таким образом, в случае поступления заявки или предложений о включении в Перечень, процедура будет проведена в установленном порядке. Отмечаем, что действующим законодательством не предусмотрено проведение в обязательном порядке аукциона в случае прекращения права пользования недрами, в том числе досрочном», – пояснили в Федеральном агентстве по недропользованию в ответе на запрос «Орелграда».

Также в тексте уточняется, что Роснедра — это не контролирующий орган, а структура, которая оказывает услуги и управляет госимуществом в сфере недр. Поэтому в данном случае никаких проверок это ведомство не проводило. Не следит за орловским  цеолитом и департамент надзорной и контрольной деятельности обладминистрации. Чиновники заявили, что это не в их полномочиях.

Напомним, в начале года некие экоактивисты сообщили о продолжающейся незаконной добыче сырья на месторождении в Хотынце. Гендиректор компании «Мелор» Павел Тарасов опроверг обвинения в СМИ. Разрешение на разработку «было отозвано в начале февраля 2026 года», пояснил он «Абирегу». (В Роснедрах сообщили, что 02.01.2026 внесена запись в Реестр о
прекращении лицензии ОРЛ 08463 ТЭ в связи с истечением срока ее действия).

Цеолиты — природные минералы. Перерабатываются в крошку разных фракций или гранулы. В сельском хозяйстве может применяться для раскисления почвы, замедления вымывания удобрений, восстановление загрязненных участков. Минерал добавляют в корм животным и строительные материалы, в медицине подходит для производства энтеросорбентов. Цеолит способен очищать воду (удаление аммония, железа, марганца, тяжелых металлов) и промышленные выбросы. Орловский цеолит использовали для ликвидации разлива мазута побережье Черного моря.

ИА “Орелград”


