Орловца обвиняют в нападении с ножом на полицейских

16.4.2026 | 16:20 Криминал, Новости

Мужчина признал вину.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Делом занимался Следственный комитет. Фигуранту вменяется статья «применение насилия в отношении представителей власти». В настоящее время оно передано в суд.

Известно, что обвиянемый – житель Мценска. Преступление произошло в этом городе в текущем году в январе.

Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Полицейские хотели доставить его в медучреждение и провести там экспертизу.

Непосредственно в момент нападения все они уже ехали в служебной машине. Орловец попытался выбежать из автомобиля, оказав сопротивление двоим сотрудникам полиции. Он нанёс им удары ножом, «который скрытно носил под поясным ремнём».

Здоровью полицейских был причинён вред. Тем не менее, они пресекли агрессивные действия, рассказали в орловском управлении СКР.

ИА «Орелград»


