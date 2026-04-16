В Орле крупно оштрафовали экс-директора центра зернобобовых

16.4.2026 | 12:19 Криминал, Новости

Расследованием дела занималось Управление ФСБ по Орловской области.

Фото: ИА “Орелград”

Экс-директору «Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур» вменялись статьи «мошенничество» и «превышение должностных полномочий».

В 2023 и 2024 годах он необоснованно ввёл в штат новую должность и фиктивно трудоустроил на неё работника. Всё это продолжалось около года. В результате учреждение понесло крупный ущерб.

Орловский районный суд, рассмотрев дело, признал фигуранта виновным и оштрафовал на 900 тысяч. Также ему запретили занимать должности на государственной службе и в местном самоуправлении в течение двух лет. Отмечается, что смягчающими обстоятельствами стали признание вины, помощь следствию и возмещение ущерба.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU