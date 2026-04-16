В Орле крупно оштрафовали экс-директора центра зернобобовых

Расследованием дела занималось Управление ФСБ по Орловской области.

Экс-директору «Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур» вменялись статьи «мошенничество» и «превышение должностных полномочий».

В 2023 и 2024 годах он необоснованно ввёл в штат новую должность и фиктивно трудоустроил на неё работника. Всё это продолжалось около года. В результате учреждение понесло крупный ущерб.

Орловский районный суд, рассмотрев дело, признал фигуранта виновным и оштрафовал на 900 тысяч. Также ему запретили занимать должности на государственной службе и в местном самоуправлении в течение двух лет. Отмечается, что смягчающими обстоятельствами стали признание вины, помощь следствию и возмещение ущерба.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

