В Орле обустроят 37 новых мусорных площадок

Улучшится и ситуация со сбором крупногабаритных отходов.

Об этом стало известно на заседании профильного комитета городского совета. О планах Администрации Орла депутатам рассказал заммэра Максим Барбашов.

Всего в этом году в Орле планируется создать 37 новых контейнерных и бункерных площадок. Так, до конца текущего месяца ООО «Альянсстрой» должно сдать 12 новых точек для сбора мусора, а также привести в порядок девять уже существующих площадок.

Также планируется поставить в город 13 бункеров для крупногабаритных отходов. Проведён соответствующий аукцион. Закупка обойдётся в 765 тысяч 700 рублей. Кроме того, заключены муниципальные контракты на содержание металлических контейнеров (на общую сумму 4,5 миллиона рублей).

«Отмечается, что за два месяца удалось закрыть судебные иски на сумму 7,5 миллионов рублей, связанные с ликвидацией двух несанкционированных свалок», – указывает пресс-служба орловского парламента.

По итогам заседания депутаты попросили горадминистрацию представить им точное количество площадок, которые нуждаются в ремонте, причём это надо будет сделать уже в текущем месяце.

