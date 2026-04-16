В Орле состоится детский пасхальный праздник

В его рамках проведут мастер-класс по колокольному звону.

Мероприятие пройдёт в Детском парке 19 апреля. Праздник начнётся в 13 часов.

Мастер-классы будут проводить на аллеях парка. Также для детей организуют викторины и игры.

Кроме того, состоится и праздничный концерт. В нём примут участие коллективы и солисты школы искусств имени Кабалевского, музыкальных школ №1 (имени Калинникова) и №3 (имени Прокофьева). Также свои программы представят воскресные школы Троицкого храма и Введенского монастыря Орла, реставрационно-строительный техникум, молодёжное движение «33 причины».

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»