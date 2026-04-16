В Ливнах пытались продать 35 килограммов подозрительной говядины

16.4.2026 | 14:50 Закон и порядок, Новости

Нарушение выявил Россельхознадзор.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Как рассказали в орловском управлении ведомства, факт установили в текущем месяце в рамках выездной проверки. Говядиной торговала ИП Щепетева Е. А. Мясо продавалось в торговом комплексе «Центральный» (на местной улице Горького, 2).

На говядину не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы. Таким образом не было гарантии, что она безопасна для жизни и здоровья людей.

О выявленном факте Россельхознадзор уведомил все причастные структуры, включая прокуратуру. ИП выдали предостережение о недопустимости таких нарушений.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

