В Ливнах пытались продать 35 килограммов подозрительной говядины

Нарушение выявил Россельхознадзор.

Как рассказали в орловском управлении ведомства, факт установили в текущем месяце в рамках выездной проверки. Говядиной торговала ИП Щепетева Е. А. Мясо продавалось в торговом комплексе «Центральный» (на местной улице Горького, 2).

На говядину не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы. Таким образом не было гарантии, что она безопасна для жизни и здоровья людей.

О выявленном факте Россельхознадзор уведомил все причастные структуры, включая прокуратуру. ИП выдали предостережение о недопустимости таких нарушений.

