На Орловщине ЦРБ не компенсировала сотрудникам “коммуналку”

20.4.2026 | 16:21 ЖКХ, Закон и порядок, Медицина, Новости

Понадобилось вмешательство прокуратуры.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в ведомстве, долг образовался в Шаблыкинской ЦРБ. Проверку проводила Урицкая межрайонная прокуратура.

Медицинское учреждение не компенсировало своим сотрудникам расходы по оплате коммунальных услуг “должным образом”. В общей сложности ЦРБ задолжала им 140 тысяч рублей. Компенсация предоставлялась в качестве меры социальной поддержки.

Прокуратура направила в суд соответствующий иск. Его удовлетворили. К настоящему моменту сотрудники ЦРБ получили положенные средства.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU