На Орловщине ЦРБ не компенсировала сотрудникам “коммуналку”

Понадобилось вмешательство прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, долг образовался в Шаблыкинской ЦРБ. Проверку проводила Урицкая межрайонная прокуратура.

Медицинское учреждение не компенсировало своим сотрудникам расходы по оплате коммунальных услуг “должным образом”. В общей сложности ЦРБ задолжала им 140 тысяч рублей. Компенсация предоставлялась в качестве меры социальной поддержки.

Прокуратура направила в суд соответствующий иск. Его удовлетворили. К настоящему моменту сотрудники ЦРБ получили положенные средства.

