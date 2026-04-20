В Орловской области досрочно выплатят пособия

Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

Решение приняли в связи с предстоящими майскими праздниками.

29 апреля (вместо 3 мая) придут следующие пособия:

по беременности и родам (декретная выплата),

единое беременным женщинам и на детей в возрасте от 0 до 17 лет,

ежемесячное неработающим родителям по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет,

другие ежемесячные по мерам социальной поддержки (в том числе «чернобыльские»).

При этом по графику, 5 и 7 мая, поступят ежемесячные выплаты

из средств материнского капитала на ребёнка в возрасте до трёх лет

и работающим родителям, которые ухаживают за ребёнком в возрасте до полутора лет.

Перечисление пенсий через отделения почтовой связи начнётся с 4 мая. Через кредитные учреждения – по графику, 7, 14 и 22 числа.

ИА «Орелград»