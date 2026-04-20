В Орловской области досрочно выплатят пособия

Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.
Решение приняли в связи с предстоящими майскими праздниками.
29 апреля (вместо 3 мая) придут следующие пособия:
- по беременности и родам (декретная выплата),
- единое беременным женщинам и на детей в возрасте от 0 до 17 лет,
- ежемесячное неработающим родителям по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет,
- другие ежемесячные по мерам социальной поддержки (в том числе «чернобыльские»).
При этом по графику, 5 и 7 мая, поступят ежемесячные выплаты
- из средств материнского капитала на ребёнка в возрасте до трёх лет
- и работающим родителям, которые ухаживают за ребёнком в возрасте до полутора лет.
Перечисление пенсий через отделения почтовой связи начнётся с 4 мая. Через кредитные учреждения – по графику, 7, 14 и 22 числа.
