На Орловщине увековечили геройски погибшего росгвардейца

Денис Оксов скончался после взрыва на железнодорожных путях.

Он произошёл в минувшем году 13 сентября на перегоне «Малоархангельск — Глазуновка». Сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия скончались трое сапёров, которые занимались разминированием. Однако благодаря их работе удалось избежать более масштабных последствий.

Денис Оксов был одним из них. Также погибли Дмитрий Астахов и Дмитрий Баранов.

Чтобы увековечить память об Оксове, в Троснянском районе в селе Турьи открыли мемориальную доску. Она размещена на здании средней школы, где учился орловец.

Как сообщают «Вести-Орёл», на церемонию открытия пришли мать и жена погибшего, а также сослуживцы.

