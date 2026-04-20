На Орловщине увековечили геройски погибшего росгвардейца

20.4.2026 | 15:29 Новости, Общество

Денис Оксов скончался после взрыва на железнодорожных путях.

Фото: vestiorel.ru

Он произошёл в минувшем году 13 сентября на перегоне «Малоархангельск — Глазуновка». Сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия скончались трое сапёров, которые занимались разминированием. Однако благодаря их работе удалось избежать более масштабных последствий.

Денис Оксов был одним из них. Также погибли Дмитрий Астахов и Дмитрий Баранов.

Чтобы увековечить память об Оксове, в Троснянском районе в селе Турьи открыли мемориальную доску. Она размещена на здании средней школы, где учился орловец.

Как сообщают «Вести-Орёл», на церемонию открытия пришли мать и жена погибшего, а также сослуживцы.

ИА «Орелград»


