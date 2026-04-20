Прокуратура заметила обращение экс-работников «УПМК-22»

20.4.2026 | 15:20 Важное, Закон и порядок, Новости

Проводится дополнительная проверка.

Фото: vk.com/oreladm

Напомним, ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый бывшими сотрудниками ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Они участвовали в создании мемориального комплекса «Судбищенская битва».

Рабочие рассказали, что не получили зарплату за несколько месяцев. Многие из них оказались в бедственном положении. Количество пострадавших — десятки человек.

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина надзорное ведомство начало проверку информации, озвученной в данном обращении.

Ранее прокуратура выяснила, что «УПМК-22» не расплатилось с сотрудниками полностью. Было возбуждено административное дело. Также материалы направили в правоохранительные органы.

Сообщалось, что после этого компания погасила образовавшийся долг по заработной плате частично, выплатив, в общей сложности, 3,9 миллиона рублей.

Как пояснили в прокуратуре, пока что проверочные мероприятия, связанные с данным ООО, ещё не завершены. Вопрос полного погашения задолженности находится на контроле ведомства.

ИА «Орелград»


