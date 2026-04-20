Орловское ООО «Мулард Утка» оштрафовали

Россельхознадзор выявил нарушения на птицеводческом предприятии.

Как рассказали в орловском управлении ведомства, постановление о назначении наказания уже вступило в силу. ООО оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Сама проверка проходила в марте. Оказалось, что на предприятии не работает санпропускник, расположенный при въезде. Также в ООО не отсутствовали документы, которые должны были подтверждать безопасность комбикормов (собственного производства). В минувшем и текущем году в «Мулард Утке» не проводили обязательные мероприятия по борьбе с клещами.

Был выявлен и ещё ряд ветеринарных нарушений, связанных с санитарией. Так, на помётохранилище оказалось переполнено, а по периметру не оборудовано сточными лотками (бортиками или канавками).

В итоге в отношении юридического лица возбудили административные дела. «На сегодняшний день штраф оплачен», – уточнили в ведомстве.

