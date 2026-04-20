В мэрии рассказали о судьбе ограждения из горпарка

Пока что его восстановление признали нецелесообразным.

Напомним, в 2024 году в Орле демонтировали металлический забор, разделявший улицу Максима Горького и Городской парк. Как поясняла директор учреждения Анна Чистякова, ограждение сняли «для оценки возможности его восстановления». Однако забор не вернулся на место до сих пор.

Как выяснил «Орёлтаймс» в Администрации Орла, в настоящий момент ограждение хранится на складе муниципального учреждения «Централизованный парковый комплекс».

Восстановление «признано экономически нецелесообразным» из-за того, что ограждение «находилось в аварийном состоянии и имело неудовлетворительный внешний вид». Тем не менее в будущем планируется использовать забор для обособления зоны аттракционов.

Также в мэрии ещё раз заявили, что демонтированную конструкцию могут заменить новой, которая будет соответствовать всем требованиям как по своей высоте, так и по эстетическим характеристикам. Это планируют сделать в рамках дальнейшего благоустройства городского парка. Однако для этого соответствующий проект должен победить на открытом голосовании, где граждане выбирают конкретные территории для проведения таких работ.

