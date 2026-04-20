В Орловской области осталось расселить 160 домов

20.4.2026 | 14:36 Важное, ЖКХ, Новости

Об этом сообщил глава профильного департамента Сергей Латынин.

Фото: ИА «Орелград»

Общая площадь такого жилья составляет 63 тысячи квадратных метров. Об этом пишут «Орловские новости».

При этом с 2019 года в нашем регионе расселили около 69 тысяч «квадратов» аварийного жилья (или около 4600 жильцов). В основном, «аварийки» находятся в областном центре, Орловском округе, а также в Ливнах, Кромском, Верховском и Залегощенском районах.

Ранее сообщалось, что в текущем году планируется расселить только две тысячи квадратных метров жилья, признанного аварийным.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU