В Орловской области осталось расселить 160 домов

Об этом сообщил глава профильного департамента Сергей Латынин.

Общая площадь такого жилья составляет 63 тысячи квадратных метров. Об этом пишут «Орловские новости».

При этом с 2019 года в нашем регионе расселили около 69 тысяч «квадратов» аварийного жилья (или около 4600 жильцов). В основном, «аварийки» находятся в областном центре, Орловском округе, а также в Ливнах, Кромском, Верховском и Залегощенском районах.

Ранее сообщалось, что в текущем году планируется расселить только две тысячи квадратных метров жилья, признанного аварийным.

