Администрацию Орла предостерегли от нарушения закона

Признаки нарушения заметили прокуратура и УФАС.

Орловское УФАС России выдало предостережение Администрации города Орла о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Как пояснили в ведомстве, ранее прокуратура Орловской области передала в антимонопольный орган на рассмотрение проект постановления мэрии. Он предполагает отмену постановления об утверждении типовой формы договора аренды нежилого муниципального помещения. Документ был принят еще в 2002 году. На смену ему должен прийти обновленный документ. Он-то и привлек повышенное внимание со стороны контролирующих ведомств.

«Проект предусматривает ограничения по площади, передаваемой в субарендное пользование, в размере 10 процентов и не более 20 квадратных метров, 20 процентов от общей арендуемой площади нежилого муниципального помещения в зависимости от способа заключения договора аренды, – пояснили в пресс-службе Орловского УФАС.- В результате проведенного анализа представленных материалов и информации, было установлено, что указанные в проекте постановления ограничения не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации».

Спорное постановление еще не принято, но в действиях администрации города Орла могут быть усмотрены признаки нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции», предупреждают антимонопольщики. Произойдет это в случае, если мэрия все-таки утвердит постановление в его текущей редакции. А чтобы этого не произошло, Орловское УФАС выдало предостережение администрации Орла.

По данным мэрии, по состоянию на начало 2026 года в Орле в арендное пользование было передано 1158 муниципальных объектов недвижимости, общей площадью 12 767,4 квадратных метра. Доходы городского бюджета от аренды в 2025 году составили 57,3 миллиона рублей, или на 6,4 процента больше годового плана. Контроль за соблюдением договорных условий осуществляется на регулярной основе: за 2025 год было обследовано 257 муниципальных нежилых помещений. Для сравнения, в 2024 году было обследовано 100 помещений.

ИА “Орелград”