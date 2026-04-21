На Орловщине создали крытую площадку для пляжного волейбола

Это первый такой объект в регионе.
Спортивный комплекс находится в областном центре на территории завода «Научприбор».
Как сообщают «Вести-Орёл», пока площадка не готова окончательно, но здесь уже состоялись первые соревнования. В них участвовали восемь мужских пар, которые стали лучшими по итогам кубка области за минувший год.
Комплекс включает в себя тренировочную и игровую площадки. Они покрыты кварцевым песком, который максимально подходит для данного вида спорта.
Ожидается, что в будущем здесь смогут заниматься и несовершеннолетние.
