На Орловщине создали крытую площадку для пляжного волейбола

Это первый такой объект в регионе.

Спортивный комплекс находится в областном центре на территории завода «Научприбор».

Как сообщают «Вести-Орёл», пока площадка не готова окончательно, но здесь уже состоялись первые соревнования. В них участвовали восемь мужских пар, которые стали лучшими по итогам кубка области за минувший год.

Комплекс включает в себя тренировочную и игровую площадки. Они покрыты кварцевым песком, который максимально подходит для данного вида спорта.

Ожидается, что в будущем здесь смогут заниматься и несовершеннолетние.

