Орловские девятиклассники начали сдавать ОГЭ

Стартовал досрочный период аттестации.

Он завершится 18 мая. Об этом рассказали в Департаменте образования Орловской области.

Сегодня состоялся экзамен по математике. Его сдавали двое учеников девятых классов. Эти школьники не смогут участвовать в основном периоде ГИА по уважительным причинам.

Пункт приёма экзаменов организовали в Орле в школе №7 — по всем правилам, включая видеонаблюдение в аудитории.

Основная масса девятиклассников будет проэкзаменована со 2 июня по 6 июля. Дополнительный период ГИА для этой категории учащихся — с 3 по 25 сентября.

Также накануне завершился досрочный период Единого государственного экзамена, который сдают выпускники одиннадцатых классов. Основной период ЕГЭ проведут с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября.

