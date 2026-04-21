Орловские девятиклассники начали сдавать ОГЭ

21.4.2026 | 16:03 Новости, Образование

Стартовал досрочный период аттестации.

Фото: vk.com/dep_obr

Он завершится 18 мая. Об этом рассказали в Департаменте образования Орловской области.

Сегодня состоялся экзамен по математике. Его сдавали двое учеников девятых классов. Эти школьники не смогут участвовать в основном периоде ГИА по уважительным причинам.

Пункт приёма экзаменов организовали в Орле в школе №7 — по всем правилам, включая видеонаблюдение в аудитории.

Основная масса девятиклассников будет проэкзаменована со 2 июня по 6 июля. Дополнительный период ГИА для этой категории учащихся — с 3 по 25 сентября.

Также накануне завершился досрочный период Единого государственного экзамена, который сдают выпускники одиннадцатых классов. Основной период ЕГЭ проведут с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

