Орловщина вошла в десятку регионов по сахару

21.4.2026 | 13:11 Новости, Экономика

Орловская область заняла седьмое место в стране по объёмам производства данной продукции.

ИА “Орелград”

Об этом рассказали в региональном департаменте сельского хозяйства. Таковы итоги минувшего года.

«Четыре сахарных завода региона произвели 357,6 тысяч тонн сахара, это позволяет обеспечить 15 миллионов человек по медицинским нормам потребления», – указали представители областной администрации.

Также в департаменте отметили, что за последние десять лет в Орловской области посевы сахарной свёклы увеличились примерно в два раза (до 66 тысяч гектаров). Производство свёклы выросло примерно в четыре раза (до 2,6 миллиона тонн).

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

