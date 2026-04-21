Орловщина вошла в десятку регионов по сахару

Орловская область заняла седьмое место в стране по объёмам производства данной продукции.

Об этом рассказали в региональном департаменте сельского хозяйства. Таковы итоги минувшего года.

«Четыре сахарных завода региона произвели 357,6 тысяч тонн сахара, это позволяет обеспечить 15 миллионов человек по медицинским нормам потребления», – указали представители областной администрации.

Также в департаменте отметили, что за последние десять лет в Орловской области посевы сахарной свёклы увеличились примерно в два раза (до 66 тысяч гектаров). Производство свёклы выросло примерно в четыре раза (до 2,6 миллиона тонн).

