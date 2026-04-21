В Орле состоится концерт ко Дню жен-мироносиц

Мероприятие запланировано на 28 апреля.

Всё начнётся в 18 часов 30 минут. Зрителей будут ждать в Орловском государственном институте культуры в концертном зале. Вход свободный.

В фестивале участвуют

Орловский губернаторский камерный хор «Лик»,

мужской хор Богоявленского собора,

фольклорный ансамбль «Каравай»,

Иван Баланов,

Александр Поздняков,

певица Наталья Куприянова

и ансамбль «Ромашковая Русь».

Напомним, в этом году сам День жен-мироносиц отмечается 26 апреля, во второе воскресенье после Пасхи. Праздник напоминает о женщинах, которые первыми увидели Христа после его воскресения.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»