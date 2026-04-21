В Орле состоится концерт ко Дню жен-мироносиц

21.4.2026 | 13:04 Новости, Общество

Мероприятие запланировано на 28 апреля.

Фото: Орловская митрополия

Всё начнётся в 18 часов 30 минут. Зрителей будут ждать в Орловском государственном институте культуры в концертном зале. Вход свободный.

В фестивале участвуют

  • Орловский губернаторский камерный хор «Лик»,
  • мужской хор Богоявленского собора,
  • фольклорный ансамбль «Каравай»,
  • Иван Баланов,
  • Александр Поздняков,
  • певица Наталья Куприянова
  • и ансамбль «Ромашковая Русь».

Напомним, в этом году сам День жен-мироносиц отмечается 26 апреля, во второе воскресенье после Пасхи. Праздник напоминает о женщинах, которые первыми увидели Христа после его воскресения.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


