В Орле состоится концерт ко Дню жен-мироносиц

Мероприятие запланировано на 28 апреля.
Всё начнётся в 18 часов 30 минут. Зрителей будут ждать в Орловском государственном институте культуры в концертном зале. Вход свободный.
В фестивале участвуют
- Орловский губернаторский камерный хор «Лик»,
- мужской хор Богоявленского собора,
- фольклорный ансамбль «Каравай»,
- Иван Баланов,
- Александр Поздняков,
- певица Наталья Куприянова
- и ансамбль «Ромашковая Русь».
Напомним, в этом году сам День жен-мироносиц отмечается 26 апреля, во второе воскресенье после Пасхи. Праздник напоминает о женщинах, которые первыми увидели Христа после его воскресения.
