В Орловской области выявили талантливых детей

Власти отчитались о 100-процентном исполнении программы образования.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Образование в Орловской области» по итогам 2025 года обнародовал региональный департамент образования. Целью этой программы является «обеспечение высокого качества и доступности образования в условиях меняющихся запросов населения и перспективных задач развития общества и экономики государства». Достижение поставленной цели в 2025 году осуществлялось за счет выполнения плановых показателей.

Большинство из них были выполнены в запланированном объеме, как, например, показатели «уровень образования» (план – 79 процентов, факт – 79 процентов) и «эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» (план – 28 процентов, факт – 28 процентов. Часть показателей была перевыполнена. Например, показатель «доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» при плане 62,8 процента был выполнен на 98,49 процента.

Из отчета также следует, что доступность дошкольного образования обеспечена для всех детей региона в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, по итогам минувшего года составила 78,35 процента, также для всех детей созданы «условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности». Установленные на 2025 год показатели государственной программы достигнуты, общий процент исполнения по показателям составил 100 процентов, утверждают чиновники.

Из документа также следует, что в рамках реализации регионального проекта «Все лучшее детям» в 2025 году доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, составила 1,44 процента. А доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учеников составила 78,7 процента, примерно на 8 процентов превысив плановые показатели.

