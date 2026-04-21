Орловский губернатор займется развитием ИИ

В регионе создана комиссия по вопросам развития искусственного интеллекта.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Тарасов своим постановлением создал новый совещательный орган, а именно межведомственную комиссию для координации работы по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в государственном управлении и экономике. Документ был разработан во исполнение указа президента Российской Федерации от 26 февраля 2026 года № 116, касающегося деятельности Комиссии при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

Новый орган возглавил губернатор Андрей Клычков. Согласно постановлению, созданная межведомственная комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом. Ее главная задача — координация взаимодействия между органами исполнительной власти региона, местного самоуправления, предприятиями и организациями для реализации государственной политики в сфере ИИ.

Согласно утвержденному положению, комиссия будет выполнять ряд функций, в том числе: вырабатывать предложения по совершенствованию областной нормативной базы в сфере искусственного интеллекта; координировать деятельность ведомств по внедрению «доверенных технологий ИИ» в госуправлении; анализировать проблемы, сдерживающие внедрение технологий; готовить методические рекомендации; рассматривать вопросы, касающиеся применения отечественных разработок в области ИИ.

Комиссия наделена правом запрашивать необходимую информацию у любых профильных структур, заслушивать их представителей на своих заседаниях и направлять им рекомендации. Заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов, носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии возложено на департамент информационных технологий Орловской области.

