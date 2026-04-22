Академия Никиты Михалкова поищет таланты в Орле

Учебное заведение проведёт здесь выездную приёмную кампанию.

Мероприятия пройдут в Орловском государственном институте культуры (на Лескова, 15) 29 апреля.

В 14:30 состоится презентация академии. На вопросы орловцев ответит глава пресс-службы учебного заведения Софья Архипова (Ломоносова).

В 15:00 пройдёт открытый мастер-класс по принципам театральной биомеханики и по пластической импровизации. Его проведёт преподаватель академии, режиссёр и актриса Мария Шмаевич. Участвовать можно бесплатно, но потребуются спортивные одежда и обувь.

Возрастное ограничение: 12+

