Академия Никиты Михалкова поищет таланты в Орле

22.4.2026 | 11:10 Культура, Новости

Учебное заведение проведёт здесь выездную приёмную кампанию.

Фото: ИА “Орелград”

Мероприятия пройдут в Орловском государственном институте культуры (на Лескова, 15) 29 апреля.

В 14:30 состоится презентация академии. На вопросы орловцев ответит глава пресс-службы учебного заведения Софья Архипова (Ломоносова).

В 15:00 пройдёт открытый мастер-класс по принципам театральной биомеханики и по пластической импровизации. Его проведёт преподаватель академии, режиссёр и актриса Мария Шмаевич. Участвовать можно бесплатно, но потребуются спортивные одежда и обувь.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

