Подписан контракт на ремонт спорткомплекса олимпийского училища

22.4.2026 | 11:35 Новости, Спорт

Работы планируется окончить в этом году.

Фото: www.google.com/maps

Здание спортивного комплекса «Училища олимпийского резерва» находится в Орле по адресу улица Октябрьская, дом 65, помещение 2. Также оно известно как «Спорткомплекс «ОРЛЭКС»». Капитальный ремонт сделают на трёх этажах.

Контракт заключили с ООО «Стройка» – по итогам торгов. На них заявилось два участника. «Стройка» предложила цену примерно на 177 тысяч ниже начальной (максимальной).

В итоге ремонт должен обойтись бюджету в 35 миллионов 340 тысяч 78 рублей и 34 копейки. Работы нужно будет сделать до 13 декабря текущего года.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

