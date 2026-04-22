Подписан контракт на ремонт спорткомплекса олимпийского училища

Работы планируется окончить в этом году.

Здание спортивного комплекса «Училища олимпийского резерва» находится в Орле по адресу улица Октябрьская, дом 65, помещение 2. Также оно известно как «Спорткомплекс «ОРЛЭКС»». Капитальный ремонт сделают на трёх этажах.

Контракт заключили с ООО «Стройка» – по итогам торгов. На них заявилось два участника. «Стройка» предложила цену примерно на 177 тысяч ниже начальной (максимальной).

В итоге ремонт должен обойтись бюджету в 35 миллионов 340 тысяч 78 рублей и 34 копейки. Работы нужно будет сделать до 13 декабря текущего года.

