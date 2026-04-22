Предприниматель из Калмыкии привезет в Орел гигантский «Флагшток»

Объединенный муниципальный заказчик заключил контракт.

На электронный аукцион было подано четыре заявки. Конкуренция помогла снизить цену. Арт-объекта «Флагшток» установят не за 13,1 миллиона, а за 9,77 млн рублей. Работами займется Андрей Сергеевич Похвищев (ИП зарегистрирован в Республике Калмыкия).

Работы включают подготовку фундамента (котлован 300 куб. м, бетон М300, армирование), поставку и монтаж 45-метрового флагштока с электроприводом для подъема флага, а также благоустройство территории (укладка брусчатки, установка декоративных опор с освещением). Срок исполнения контракта – до 31 июля 2026 года. Гарантия на установку — 12 месяцев, на сам флагшток — 36 месяцев, на флаг — 1 месяц, указано в ГИС «Закупки».

Напомним, арт-объект появится в рамках реализации программы «Территориально-пространственного развития туристического кода центра города Орла на 2025-2027 годы». Флагшток планируют установить в сквере Орловских литераторов. По мнению городских властей, он создаст масштабный патриотический символ, интегрированный в туристическую экосистему города.

«Флагшток высотой 45 метров станет самой высокой вертикальной конструкцией в центре Орла, видимой с основных транспортных артерий. Это решает проблему отсутствия узнаваемого силуэта и создает «точку отсчета» для ориентирования туристов в городе», указано в программе развития туркода.

