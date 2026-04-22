«Дмитровские продукты» допустили новое нарушение

22.4.2026 | 12:29 Закон и порядок, Новости

Оно касается сырья для производства кровяной колбасы.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Россельхознадзор, проверяя документы, не нашёл в производственных сертификатах сведения о ключевом компоненте данной продукции. Об этом рассказали в орловском управлении ведомства.

Проверка проходила в текущем месяце — дистанционно, в рамках мониторинга системы «Меркурий».

«Не была указана информация о наличии сырьевого компонента — крови», — указали в пресс-службе управления. Это создало потенциальные риски для здоровья конечных потребителей. Уточняется, что речь идёт о крупной партии общим объёмом примерно в 100 килограммов.

В итоге ООО «Дмитровские продукты» объявили предостережение. Также через информационную систему предупреждения направлены уполномоченным лицам, которые оформляли документы.

Напомним, ранее эта компания уже не раз допускала другие нарушения.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

