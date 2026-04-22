«Дмитровские продукты» допустили новое нарушение

Оно касается сырья для производства кровяной колбасы.
Россельхознадзор, проверяя документы, не нашёл в производственных сертификатах сведения о ключевом компоненте данной продукции. Об этом рассказали в орловском управлении ведомства.
Проверка проходила в текущем месяце — дистанционно, в рамках мониторинга системы «Меркурий».
«Не была указана информация о наличии сырьевого компонента — крови», — указали в пресс-службе управления. Это создало потенциальные риски для здоровья конечных потребителей. Уточняется, что речь идёт о крупной партии общим объёмом примерно в 100 килограммов.
В итоге ООО «Дмитровские продукты» объявили предостережение. Также через информационную систему предупреждения направлены уполномоченным лицам, которые оформляли документы.
Напомним, ранее эта компания уже не раз допускала другие нарушения.
