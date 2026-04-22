Об этом рассказал орловский губернатор.

По словам Андрея Клычкова, в Праздник весны и труда в областном центре планируется организовать масштабную демонстрацию. В ней могут принят участие около 10 тысяч человек. Также планируется провести парад трудовых коллективов, сообщают «Вести-Орёл».

Однако пока это предварительные планы. Всё будет зависеть от вопросов, связанных с безопасностью.

«Единственный в стране флаг города Орла с серпом и молотом», – отметил губернатор, подчёркивая симпатии жителей нашего региона к коммунистическому наследию.

Отметим, что также в России серп и молот присутствуют на флагах Брянской и Владимирской областей, а также села Таврово (Белгородской области).

