В Орле 1 мая хотят отметить с размахом

22.4.2026 | 12:44 Новости, Общество

Об этом рассказал орловский губернатор.

Фото: regionorel.ru

По словам Андрея Клычкова, в Праздник весны и труда в областном центре планируется организовать масштабную демонстрацию. В ней могут принят участие около 10 тысяч человек. Также планируется провести парад трудовых коллективов, сообщают «Вести-Орёл».

Однако пока это предварительные планы. Всё будет зависеть от вопросов, связанных с безопасностью.

«Единственный в стране флаг города Орла с серпом и молотом», – отметил губернатор, подчёркивая симпатии жителей нашего региона к коммунистическому наследию.

Отметим, что также в России серп и молот присутствуют на флагах Брянской и Владимирской областей, а также села Таврово (Белгородской области).

ИА «Орелград»


