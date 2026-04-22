Во Мценске не смогли оценить эффективность ремонта за бюджетный счет

Проверяющие попросту не получили необходимых им сведений.

Контрольно-счетная палата города Мценска представила отчет о результатах проверки результативности использования бюджетных средств, выделенных на осуществление функций технического заказчика услуг и работ по капитальному ремонту. Проще говоря, проверялось, как именно тратили деньги на ремонт администрация города и муниципальные учреждения. Однако аудиторы столкнулись с определенными трудностями.

Из отчета следует, например, что городское управление ЖКХ не представило к проверке обоснование цены по договору, заключенному в 2024 году. «Таким образом, проанализировать эффективность использования управлением ЖКХ средств бюджета на осуществление функций технического заказчика в размере 125 450 рублей не представляется возможным», – отмечает счетная палата.

К проверке также не были представлены дефектные ведомости по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Пригородной и в Мценском краеведческом музее. В двух случаях в нарушение требований части 1 статьи 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» акты о приемке выполненных работ на достаточно крупные суммы не были подписаны представителями технического строительного надзора.

По итогам проверки представления были направлены в адрес управления ЖКХ администрации города Мценска и МБУ «Мценский краеведческий музей». А информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе города Мценска, в Мценский городской Совет народных депутатов и Мценскую межрайонную прокуратуру.

