Клычков встретился с лидерами фракций облсовета

22.4.2026 | 16:39

На этой неделе орловский губернатор будет отчитываться перед региональным парламентом.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Темой станут итоги работы областного правительства в 2025-м году.

На сегодняшней встрече присутствовали спикер регионального Совета народных депутатов Леонид Музалевский, его первый заместитель и глава фракции партии «Единая Россия» Михаил Вдовин, а также другие лидеры фракций — Иван Дынкович (КПРФ), Владислав Числов (ЛДПР), Светлана Ковалёва («Новые люди») и Иван Устинов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Андрей Клычков кратко рассказал об итогах деятельности региональной исполнительной власти за 2025-й год. В свою очередь, представители облсовета высказали замечания и предложения.

Известно, что они касались стимулирования специалистов социального блока и предпринимателей, а также контроля за управляющими компаниями и пассажирскими перевозками. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад"

Орелград. 2026 год

