Завершение отопительного сезона в Орловской области отложили

Ранее анонсировалось отключение на следующей неделе.

О капризах природы и новом принятом решении в ходе прямого эфира в соцсетях 22 апреля сообщил губернатор Андрей Клычков.

«То снег, то дождь. Завтра обещают достаточно сильные осадки с низкой температурой, дождливый конец недели».

Тепла, которого ожидали, и завершения отопительного периода 27 апреля, не будет. Сроки сдвигаются, пояснил губернатор.

«Погода пока не позволяет говорить о стабильных теплых погодных условиях. Слава Богу, мы не поддались на многочисленные обращения «отключите тепло». Запустить котельные было бы проблематично. Ряд соседей отключили отопление две недели назад, сейчас пытаются решить этот вопрос», – отметил Андрей Клычков.

