Завершение отопительного сезона в Орловской области отложили

23.4.2026 | 6:30 Важное, ЖКХ, Новости

Ранее анонсировалось отключение на следующей неделе.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

О капризах природы и новом принятом решении в ходе прямого эфира в соцсетях 22 апреля сообщил губернатор Андрей Клычков.

«То снег, то дождь. Завтра обещают достаточно сильные осадки с низкой температурой, дождливый конец недели».

Тепла, которого ожидали, и завершения отопительного периода 27 апреля, не будет. Сроки сдвигаются, пояснил губернатор.

«Погода пока не позволяет говорить о стабильных теплых погодных условиях. Слава Богу, мы не поддались на многочисленные обращения «отключите тепло». Запустить котельные было бы проблематично. Ряд соседей отключили отопление две недели назад, сейчас пытаются решить этот вопрос», – отметил Андрей Клычков.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

