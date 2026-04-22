В Орле посадили 28 мемориальных рябин

22.4.2026 | 16:29 Новости, СВО

Сегодня в городе прошла акция в память о погибших на СВО.

Фото: сад-памяти.рф

В сквере Лескова, у памятника писателю и рядом с Михаило-Архангельским собором, посадили 28 молодых рябин. Они будут живыми символами орловцев, погибших в ходе специальной военной операции.

В акции, которая состоялась в рамках масштабного проекта «Сад памяти», участвовали их родные и близкие. Также её поддержали волонтёры из молодёжных движений, представители областной и городской власти, Юридического института.

«Каждое такое дерево — это знак того, что подвиг не забыт», — высказался участник СВО, ветеран боевых действий Эдуард Якин.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

