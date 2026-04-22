В Орле посадили 28 мемориальных рябин

Сегодня в городе прошла акция в память о погибших на СВО.

В сквере Лескова, у памятника писателю и рядом с Михаило-Архангельским собором, посадили 28 молодых рябин. Они будут живыми символами орловцев, погибших в ходе специальной военной операции.

В акции, которая состоялась в рамках масштабного проекта «Сад памяти», участвовали их родные и близкие. Также её поддержали волонтёры из молодёжных движений, представители областной и городской власти, Юридического института.

«Каждое такое дерево — это знак того, что подвиг не забыт», — высказался участник СВО, ветеран боевых действий Эдуард Якин.

