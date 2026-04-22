В новую Народную программу «Единой России» онлайн поступило 130 тысяч инициатив со всей страны

Старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев объявил об этом 19 февраля 2026 года на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!», прошедшем в Екатеринбурге.

За прошедшее время поступило уже свыше 240 тысяч инициатив. 130 тысяч предложений прислано онлайн, на сайт естьрезультат.рф. Жители Орловской области активно включились в процесс.

Инициативы поступили в том числе депутатам, а также в штаб общественной поддержки и местные приёмные партии. В регионе есть опыт успешной реализации партийных инфраструктурных проектов, поддержанных Правительством России. Это капремонт школ, домов культуры на селе, финансирование театров, обновление дворовых территорий, городских пространств и многое другое.

Результаты анализа всех поступивших инициатив были представлены на заседании Экспертного совета, прошедшего под председательством Дмитрия Медведева. По итогам обработки предложения распределили по пяти тематическим блокам.

Раздел «Устройство самой большой страны в мире» посвящен темам медицины, ЖКХ, образования, экологии и доступной среды. «Производительность труда и кадры» – содержит вопросы повышения эффективности производства, оптимизации ресурсов, цифровых решений в области промышленности. Блок «Культурно-ценностный вызов» объединил идеи по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежной политике, развитию искусства и культуры, защите российских ценностей. «Демографический вызов» – рождаемость, поддержка семей с детьми, продолжительность и качество жизни. «Оборонно-технический вызов» – развитие инновационных технологий производства для усиления оборонного потенциала и укрепления суверенитета страны. Дмитрий Медведев отметил, что для всех частей новой Народной программы «Единой России» важна тема поддержки участников СВО.

«В действующей народной программе этот раздел появился в конце 2024 года, потому что мы программу дополняем в движении, что называется, на марше. Не ждём Съезда или каких-то электоральных событий. Эту работу мы тоже продолжаем, подчёркиваю, не в рамках отдельного блока, а по всем направлениям нашей программы: от медицины и реабилитации до образования, занятости», — заявил председатель партии.

Военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный сообщил, что предложения в Народную программу, касающиеся поддержки участников СВО, соответствуют актуальным потребностям общества и объединяют вопросы занятости ветеранов, предоставления жилья и патриотического воспитания молодёжи.

Сбор инициатив проходит и на форумах ЕР.

«Форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров, много предложений от экспертов «с земли», звучит критика со стороны представителей Правительства. Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина», — резюмировал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

ИА “Орелград”