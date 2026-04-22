В Орле 900 килограммов ёлок превратили в 50 мешков мульчи

Получившийся материал передали в «Орловское полесье».

Об итогах экологической акции пишет «Орловский вестник».

Мероприятие проходило в этом году. После Нового года в нескольких точках Орла можно было сдать ёлки. Сотрудники управляющей компании «Орёлжилэксплуатация» собирали их целый месяц.

В итоге праздничных деревьев набралось на 900 килограммов. Их переработали в 50 мешков мульчи (материала, который используется для ухода за почвой при выращивании деревьев и кустарников, а также овощей).

После этого представители управляющей компании совместно с благотворительным фондом «Созидание» передали мульчу в национальный парк «Орловское полесье».

«Мульчу будут использовать для благоустройства экотроп – туристических маршрутов, оборудованных указателями и табличками с информацией. Это необходимо для поддержания экологической обстановки в местах обитания зубров», – отметил директор «Орёлжилэксплуатации» Алексей Чикин.

«Благодарим каждого, кто не остался в стороне. Только вместе мы можем совершать добрые дела», — отметила директор благотворительного фонда «Созидание» Екатерина Сачкова.

Ранее силами «Созидания» удалось собрать средства на закупку косилок, которые также передали в «Орловское полесье».

